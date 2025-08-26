Dina: "Peruanos gastan más porque su capacidad adquisitiva ha mejorado" Invitado: César Combina
Dina: "Peruanos gastan más porque su capacidad adquisitiva ha mejorado" Invitado: César Combina.
11 mil apristas desafiliados irregularmente y Santiváñez al Minjus Invitado: Renzo Ibáñez.
María del Carmen Alva critica la designación de Juan José Santiváñez.
Juan José Santiváñez, ministro de Justicia, en exclusiva: "Mi objetivo es la reforma judicial".
Herbert Caller, presidente del Partido Patriótico del Perú: Basta de incompetentes en el Estado.
Congresistas buscan ganar más de 42 mil soles Invitado: Natale Amprimo.
TC suspende investigaciones contra Dina Boluarte Invitado: Domingo García Belaunde.
Inauguración del Puente de la Paz del Corredor Turístico Miraflores-Barranco.
¿Fallo del TC blinda a Dina Boluarte? Invitado: Pedro Hernández.
¡NO SE ARREPIENTE! Burga contó lo que sucedió para perdonar a Carlos Ezeta de haberlo golpeado .
El plan B de Martín Vizcarra Invitado: William Prado.
Carlos Ezeta no se arrepiente de haber golpeado a excongresista Burga Invitado: Ricardo Burga.
¿Será citado Gustavo Gorriti de grado o fuerza al Congreso? Invitado: Alejandro Muñante.
BOLUARTE manda fuerte mensaje a PETRO en SANTA ROSA.
Eduardo Salhuana advierte que la criminalidad en La Libertad lleva dos décadas sin respuesta .
Además hoy día 27 de Agosto en el calendario del Perú.
