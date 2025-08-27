GRABADO el 27-08-2025

Sigrid quiere castigar a los ricos y ley de promoción agraria Invitado: Ismael Benavides

ESCÁNDALO en el Senado de MÉXICO: enfrentamiento a gritos y golpes .

Sigrid quiere castigar a los ricos y ley de promoción agraria Invitado: Ismael Benavides.

Dina: "Peruanos gastan más porque su capacidad adquisitiva ha mejorado" Invitado: César Combina.

11 mil apristas desafiliados irregularmente y Santiváñez al Minjus Invitado: Renzo Ibáñez.

María del Carmen Alva critica la designación de Juan José Santiváñez.

Juan José Santiváñez, ministro de Justicia, en exclusiva: "Mi objetivo es la reforma judicial".

Herbert Caller, presidente del Partido Patriótico del Perú: Basta de incompetentes en el Estado.

Congresistas buscan ganar más de 42 mil soles Invitado: Natale Amprimo.

TC suspende investigaciones contra Dina Boluarte Invitado: Domingo García Belaunde.

Inauguración del Puente de la Paz del Corredor Turístico Miraflores-Barranco.

¿Fallo del TC blinda a Dina Boluarte? Invitado: Pedro Hernández.

¡NO SE ARREPIENTE! Burga contó lo que sucedió para perdonar a Carlos Ezeta de haberlo golpeado .

El plan B de Martín Vizcarra Invitado: William Prado.

Carlos Ezeta no se arrepiente de haber golpeado a excongresista Burga Invitado: Ricardo Burga.

¿Será citado Gustavo Gorriti de grado o fuerza al Congreso? Invitado: Alejandro Muñante.

Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.

Creación del pueblo de Nasca (Ica)

Creación del pueblo de Nasca (Ica)

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Fundación de la Universidad Nacional del Altiplano

Fundación de la Universidad Nacional del Altiplano

Golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez

Golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez

