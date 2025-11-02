GRABADO el 02-11-2025

Requisa en Piedras Gordas II: Gobierno anuncia uso de polígrafo en agentes del INPE

Un equipo de Panorama ingresó en exclusiva al penal Ancón II, conocido como Piedras Gordas II, para registrar una requisa efectuada por el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). En horas de la tarde, los efectivos retiraron a los internos de sus celdas y procedieron a revisar cada ambiente del establecimiento, encontrando una considerable cantidad de celulares, cables eléctricos, cargadores y diversos dispositivos electrónicos prohibidos.



Según las imágenes registradas, los objetos ilícitos se hallaron escondidos en el suelo, las paredes e incluso dentro de las estructuras metálicas de las puertas. Además, se incautaron cuadernos con nombres, números de celulares y montos de dinero, lo que hace presumir que los reclusos estarían vinculados con redes de extorsión que operan desde el interior del penal.



El operativo fue liderado por Iván Paredes, jefe del INPE, y contó con la participación de representantes del Ministerio Público. Las autoridades informaron que, con el reciente apagón eléctrico ordenado por el Ejecutivo, los dispositivos electrónicos hallados ya no podrán ser utilizados por los internos, lo que busca cortar las comunicaciones ilegales desde el penal.



POLÍGRAFO PARA AGENTES



Sin embargo, el control no solo recaerá sobre los reclusos. El Gobierno anunció que también se someterá al personal penitenciario a pruebas con polígrafo, un sistema de detección de mentiras, ante las sospechas de que algunos agentes estarían implicados en el ingreso de drogas y objetos prohibidos. Con esta medida, el Ejecutivo busca reforzar la transparencia y la disciplina dentro del sistema carcelario.





Ingresa a http://ptv.pe/457571 para más información



Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 02/11/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde Panorama

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 02 DE OCTUBRE DEL 2025.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 02 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Lo que dejaron las fiestas de Halloween: de Noche de Brujas a peligroso amanecer.

Cieneguilla en pie de lucha: vecinos en contra de posible trazo de nueva Carretera Central.

Gobierno evalúa demandas ante TC por leyes populistas del Congreso: entrevista con Ernesto Álvarez.

Secreto en la comitiva del presidente Jerí: mujer que lo acompaña fue sentenciada a cárcel en mayo.

¿Dónde está Betssy Chávez? Golpista camino a ser declarada reo contumaz por no asistir a su juicio.

Requisa en Piedras Gordas II: Gobierno anuncia uso de polígrafo en agentes del INPE.

Los envíos para preparar cocaína rosada: Dirandro descubre ketamina impregnada en ropa.

¿Estados Unidos y Venezuela al borde de la guerra?.

Economía peruana bajo ataque: conozca a los padres de las leyes que destruirán su bolsillo.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 26 DE OCTUBRE DEL 2025.

La costa más bella de Europa en Panorama: torero peruano Roca Rey vuelve al lugar donde empezó.

El Congreso Guillermo Bermejo fue condenado a 15 años de pr1sión por el del1to de terror1smo....

La última brazada del afamado Johnny Bello: academia de Chacarilla versus alcalde Techito Bruce.

Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde Panorama en Youtube.