GRABADO el 02-11-2025

Secreto en la comitiva del presidente Jerí: mujer que lo acompaña fue sentenciada a cárcel en mayo

Una controversia envuelve al entorno del presidente interino José Jerí. Panorama reveló que una persona de su círculo más cercano, Gina Gálvez Saldaña, fue sentenciada en mayo pasado a cuatro años y ocho meses de cárcel efectiva por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. La resolución judicial también le impuso cinco años de inhabilitación y un pago de reparación civil de 108,000 soles.

Gálvez Saldaña, quien mantiene una relación de cercanía con el mandatario, trabajó junto a Jerí entre 2019 y 2020 durante la gestión del entonces gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo, aliado político de Somos Perú. En ese periodo, se desempeñó como gerenta general del Gobierno Regional de Áncash y fue condenada por haber favorecido la contratación irregular de siete allegados, sin seguir los procesos legales correspondientes.

El dominical indicó que Gálvez apeló la sentencia, aunque desde 2024 figura como asesora en la Comisión de Descentralización del Congreso, con un salario mensual de 12,000 soles, bajo la presidencia de Ana Zegarra, también del partido Somos Perú. Además, los registros oficiales muestran su constante ingreso y salida de Palacio de Gobierno, donde ha sido vista participando en actos públicos y reuniones junto al presidente transitorio José Jerí.

¿QUÉ DIJERON DESDE PALACIO?

Desde Palacio de Gobierno, sin embargo, negaron que Gina Gálvez Saldaña mantenga algún vínculo laboral con el Ejecutivo. A través de un comunicado, señalaron que su presencia en algunas actividades oficiales responde únicamente a una invitación personal del presidente José Jerí, con quien mantiene según precisaron un vínculo de confraternidad.

