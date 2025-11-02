GRABADO el 02-11-2025

Lo que dejaron las fiestas de Halloween: de Noche de Brujas a peligroso amanecer

Las celebraciones por Halloween dejaron un panorama de descontrol en varios distritos de la capital. Miles de jóvenes se congregaron en discotecas, bares y fiestas privadas para disfrutar de la llamada Noche de Brujas, pero la diversión se convirtió en caos en las primeras horas del amanecer. En distritos como Miraflores la escena se repitió en varios puntos: disfraces, alcohol y desmanes en la vía pública.



Las cámaras de Panorama registraron cómo decenas de jóvenes abandonaban los locales nocturnos tambaleándose por los efectos del licor. Algunos protagonizaron discusiones y peleas en plena calle, mientras otros fueron auxiliados por serenazgo tras sufrir intoxicaciones. El exceso de alcohol y la falta de control se hicieron evidentes al amanecer del 1 de noviembre.



En algunas zonas, la Policía Nacional del Perú desplegó operativos de control de identidad en puntos estratégicos de la ciudad para ubicar a requisitoriados y prevenir delitos. Los agentes intervinieron a varios jóvenes en estado etílico y decomisaron bebidas alcohólicas que eran consumidas en la vía pública, infringiendo las normas municipales.



FIESTA Y DESCONTROL



Las autoridades locales anunciaron que evaluarán sanciones contra los establecimientos que excedieron el horario de funcionamiento o permitieron el ingreso de menores de edad. Mientras tanto, los vecinos exigieron mayor fiscalización en futuras celebraciones para evitar que lo que debería ser una noche de diversión termine convertida en un amanecer de descontrol y peligro.





Ingresa a http://ptv.pe/457578 para más información



Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 02/11/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde Panorama

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 02 DE OCTUBRE DEL 2025.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 02 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Lo que dejaron las fiestas de Halloween: de Noche de Brujas a peligroso amanecer.

Cieneguilla en pie de lucha: vecinos en contra de posible trazo de nueva Carretera Central.

Gobierno evalúa demandas ante TC por leyes populistas del Congreso: entrevista con Ernesto Álvarez.

Secreto en la comitiva del presidente Jerí: mujer que lo acompaña fue sentenciada a cárcel en mayo.

¿Dónde está Betssy Chávez? Golpista camino a ser declarada reo contumaz por no asistir a su juicio.

Requisa en Piedras Gordas II: Gobierno anuncia uso de polígrafo en agentes del INPE.

Los envíos para preparar cocaína rosada: Dirandro descubre ketamina impregnada en ropa.

¿Estados Unidos y Venezuela al borde de la guerra?.

Economía peruana bajo ataque: conozca a los padres de las leyes que destruirán su bolsillo.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 26 DE OCTUBRE DEL 2025.

La costa más bella de Europa en Panorama: torero peruano Roca Rey vuelve al lugar donde empezó.

El Congreso Guillermo Bermejo fue condenado a 15 años de pr1sión por el del1to de terror1smo....

La última brazada del afamado Johnny Bello: academia de Chacarilla versus alcalde Techito Bruce.

Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde Panorama en Youtube.