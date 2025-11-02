GRABADO el 02-11-2025

Cieneguilla en pie de lucha: vecinos en contra de posible trazo de nueva Carretera Central

Los vecinos de Cieneguilla se encuentran en pie de lucha. En una movilización realizada este fin de semana, expresaron su rechazo al nuevo trazo alternativo de la moderna autopista de la Carretera Central, que, según afirman, atravesaría zonas residenciales y afectaría directamente su entorno natural. Con pancartas y consignas, los residentes exigieron al Gobierno central transparencia en el proceso de diseño y evaluación de la obra.



Los manifestantes sostienen que no solo están defendiendo sus propiedades, sino también la preservación del ecosistema del valle, considerado el último pulmón verde de Lima. Cieneguilla representa la tranquilidad, la naturaleza y el aire puro que muchos limeños ya no tienen. No podemos permitir que una autopista destruya eso, manifestaron los vecinos durante la protesta.



En declaraciones a Panorama, el ingeniero César Zevallos, representante del Colegio de Ingenieros del Perú, aclaró que aún no existe un trazo definitivo para la nueva vía. El proyecto se encuentra en evaluación y cualquier alternativa deberá cumplir con estudios ambientales, técnicos y sociales antes de ser aprobada, precisó.



AUTOPISTA DE ALTURA



La nueva Carretera Central, que será una autopista de altura, será una moderna vía de cuatro carriles dos de ida y dos de retorno que busca conectar Lima con La Oroya en aproximadamente dos horas y media. Sin embargo, mientras avanza su fase de planificación, los vecinos de Cieneguilla mantienen su compromiso de defender su distrito de cualquier afectación que comprometa su residencialidad y su entorno natural.

Desde Panorama

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 02 DE OCTUBRE DEL 2025.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 02 DE OCTUBRE DEL 2025.

Lo que dejaron las fiestas de Halloween: de Noche de Brujas a peligroso amanecer.

Cieneguilla en pie de lucha: vecinos en contra de posible trazo de nueva Carretera Central.

Gobierno evalúa demandas ante TC por leyes populistas del Congreso: entrevista con Ernesto Álvarez.

Secreto en la comitiva del presidente Jerí: mujer que lo acompaña fue sentenciada a cárcel en mayo.

¿Dónde está Betssy Chávez? Golpista camino a ser declarada reo contumaz por no asistir a su juicio.

Requisa en Piedras Gordas II: Gobierno anuncia uso de polígrafo en agentes del INPE.

Los envíos para preparar cocaína rosada: Dirandro descubre ketamina impregnada en ropa.

¿Estados Unidos y Venezuela al borde de la guerra?.

Economía peruana bajo ataque: conozca a los padres de las leyes que destruirán su bolsillo.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 26 DE OCTUBRE DEL 2025.

La costa más bella de Europa en Panorama: torero peruano Roca Rey vuelve al lugar donde empezó.

El Congreso Guillermo Bermejo fue condenado a 15 años de pr1sión por el del1to de terror1smo....

La última brazada del afamado Johnny Bello: academia de Chacarilla versus alcalde Techito Bruce.

Además hoy día 03 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde Panorama en Youtube.