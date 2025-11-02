GRABADO el 02-11-2025

Cieneguilla en pie de lucha: vecinos en contra de posible trazo de nueva Carretera Central

Los vecinos de Cieneguilla se encuentran en pie de lucha. En una movilización realizada este fin de semana, expresaron su rechazo al nuevo trazo alternativo de la moderna autopista de la Carretera Central, que, según afirman, atravesaría zonas residenciales y afectaría directamente su entorno natural. Con pancartas y consignas, los residentes exigieron al Gobierno central transparencia en el proceso de diseño y evaluación de la obra.

Los manifestantes sostienen que no solo están defendiendo sus propiedades, sino también la preservación del ecosistema del valle, considerado el último pulmón verde de Lima. Cieneguilla representa la tranquilidad, la naturaleza y el aire puro que muchos limeños ya no tienen. No podemos permitir que una autopista destruya eso, manifestaron los vecinos durante la protesta.

En declaraciones a Panorama, el ingeniero César Zevallos, representante del Colegio de Ingenieros del Perú, aclaró que aún no existe un trazo definitivo para la nueva vía. El proyecto se encuentra en evaluación y cualquier alternativa deberá cumplir con estudios ambientales, técnicos y sociales antes de ser aprobada, precisó.

AUTOPISTA DE ALTURA

La nueva Carretera Central, que será una autopista de altura, será una moderna vía de cuatro carriles dos de ida y dos de retorno que busca conectar Lima con La Oroya en aproximadamente dos horas y media. Sin embargo, mientras avanza su fase de planificación, los vecinos de Cieneguilla mantienen su compromiso de defender su distrito de cualquier afectación que comprometa su residencialidad y su entorno natural.

