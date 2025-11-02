GRABADO el 02-11-2025

Gobierno evalúa demandas ante TC por leyes populistas del Congreso: entrevista con Ernesto Álvarez

En entrevista exclusiva con Panorama, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, reveló que el Gobierno evalúa declarar en emergencia el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con el fin de iniciar un proceso de reestructuración integral. El premier indicó que gran parte de las organizaciones criminales operan desde las cárceles, por lo que el Ejecutivo viene implementando medidas como el apagón eléctrico en los penales para cortar las comunicaciones ilegales.



Álvarez destacó que el estado de emergencia decretado en Lima y Callao ha cumplido con sus objetivos primarios, como la captura de delincuentes de alta peligrosidad vinculados al crimen organizado. No obstante, precisó que, por el momento, el toque de queda no se encuentra dentro de las medidas que el Ejecutivo contemple aplicar. En esa línea, anunció que el Gobierno pedirá facultades al Congreso para actuar con mayor firmeza en materia de extorsión y seguridad ciudadana.



Durante la conversación con la periodista Carla Muschi, el jefe del Gabinete también informó que el Ejecutivo evalúa presentar demandas ante el Tribunal Constitucional (TC) contra las leyes aprobadas por el Congreso que afectan el equilibrio fiscal del país. Tenemos la posibilidad de que como Ejecutivo podamos presentar una demanda de inconstitucionalidad en aquellos casos donde se agravia seriamente la posibilidad de mantener el equilibrio presupuestal, sostuvo Álvarez.



SOBRE JULIO VELARDE



En otro momento, el premier se refirió a la reciente reunión entre el presidente José Jerí y el titular del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, destacando que el Gobierno espera que el economista continúe al frente de la institución durante el próximo quinquenio. No solo se trata de un respaldo del Ejecutivo al presidente del BCR, sino de un pedido que muchos peruanos compartiríamos: que continúe su labor para un Perú más estable y desarrollado, subrayó Álvarez.

Desde Panorama

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 02 DE OCTUBRE DEL 2025.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 02 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Lo que dejaron las fiestas de Halloween: de Noche de Brujas a peligroso amanecer.

Cieneguilla en pie de lucha: vecinos en contra de posible trazo de nueva Carretera Central.

Gobierno evalúa demandas ante TC por leyes populistas del Congreso: entrevista con Ernesto Álvarez.

Secreto en la comitiva del presidente Jerí: mujer que lo acompaña fue sentenciada a cárcel en mayo.

¿Dónde está Betssy Chávez? Golpista camino a ser declarada reo contumaz por no asistir a su juicio.

Requisa en Piedras Gordas II: Gobierno anuncia uso de polígrafo en agentes del INPE.

Los envíos para preparar cocaína rosada: Dirandro descubre ketamina impregnada en ropa.

¿Estados Unidos y Venezuela al borde de la guerra?.

Economía peruana bajo ataque: conozca a los padres de las leyes que destruirán su bolsillo.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 26 DE OCTUBRE DEL 2025.

La costa más bella de Europa en Panorama: torero peruano Roca Rey vuelve al lugar donde empezó.

El Congreso Guillermo Bermejo fue condenado a 15 años de pr1sión por el del1to de terror1smo....

La última brazada del afamado Johnny Bello: academia de Chacarilla versus alcalde Techito Bruce.

Además hoy día 05 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde Panorama en Youtube.