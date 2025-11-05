GRABADO el 05-11-2025

Penal Ancón I: cinco reclusos sancionados tras intento de motín

Un grupo de internos del penal Ancón I intentó amotinarse la noche del martes, luego de un apagón que afectó el establecimiento penitenciario. Los reclusos quemaron pedazos de tela y papel e incluso descolgaron una de las puertas de las celdas a golpes, generando alarma entre el personal de seguridad.



Según informó el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, el intento de revuelta comenzó en el pabellón 4, donde cinco internos iniciaron el incendio y comenzaron a gritar consignas como ¡Queremos visita!. El funcionario explicó que los presos exigían el restablecimiento de las visitas presenciales, suspendidas por disposición del Gobierno.



Mientras tanto, familiares de los internos también protestaron en los exteriores del penal, demandando que las visitas no se realicen a través del locutorio. Sin embargo, Paredes aclaró que la medida responde a la orden presidencial de mantener el régimen cerrado especial, que prohíbe el contacto directo con los visitantes.



INTERNOS SANCIONADOS



Tras el incidente, cinco reclusos procesados por robo agravado fueron sancionados y trasladados al área de meditación del penal. El INPE informó que se les abrirá proceso disciplinario y que serán trasladados a la cárcel de Challapalca como medida correctiva.

