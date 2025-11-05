GRABADO el 05-11-2025

Caen extorsionadores en Surco con arsenal de explosivos y armas (2/2)

Un operativo policial realizado en la urbanización Venegas, en el distrito de Surco, permitió la detención de cinco presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la extorsión de comerciantes y vecinos de la zona. Entre los capturados se encuentra el principal implicado, identificado como Ángelo Adonis, quien fue intervenido junto a su madre tras intentar escapar por los techos de viviendas colindantes.



Durante el registro del inmueble que servía como punto de reunión de la banda, los agentes encontraron artefactos explosivos algunos de fabricación casera y denominados bolivianos, así como armas de fuego y diversos implementos presuntamente empleados en sus actividades delictivas. De acuerdo con el coronel Juan Carlos Montúfar, esta sería una de las primeras ocasiones en que se incautan explosivos de ese tipo en manos de grupos dedicados a la extorsión.



Vecinos eran obligados a pagar por servicios básicos



Las investigaciones también revelaron que los presuntos delincuentes cobraban cupos a los residentes de la urbanización a cambio de permitirles el uso del agua y la electricidad, lo que evidencia el nivel de control que ejercían en el vecindario. Asimismo, se determinó que las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores habrían sido colocadas por los propios miembros de la organización con el fin de vigilar los movimientos policiales y evitar ser detectados.



El operativo, ejecutado con apoyo del personal de Udex y Serenazgo de Surco, se desarrolló en los alrededores de la nueva Vía Expresa. Según fuentes policiales, las diligencias continuarán para determinar si la banda estaría vinculada con otras redes de extorsión que operan en distintos puntos de Lima. Los explosivos y armas decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su análisis.





Ingresa a http://ptv.pe/457852 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Central de Panamericana Televisión el 05/11/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Debate en el Congreso por posible aumento salarial en la Junta Nacional de Justicia.

Internacionalistas analizan elección de Zohran Mamdani como nuevo alcalde de New York.

24 HORAS EDICIÓN CENTRAL EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MIÉRCOLES 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Diputados mexicanos cuestionan asilo otorgado a Betssy Chávez.

Gobierno de Jerí endurecerá medidas de seguridad tras 23 000 denuncias por extorsión.

Caen extorsionadores en Surco con arsenal de explosivos y armas (2/2).

Caen extorsionadores en Surco con arsenal de explosivos y armas (1/2).

Aprueban dictamen que prohíbe a dos varones circular en motocicleta durante estado de emergencia.

PJ declara reo contumaz a César Combina por ausentarse en juicio y ordena su captura.

Presidente José Jerí anuncia actualización del estado de emergencia .

Cae alías Negro Marín en España: rival de El Monstruo está vinculado a asesinatos y extorsiones.

Penal Ancón I: cinco reclusos sancionados tras intento de motín.

Delia Muñoz: Perú debe conceder salvoconducto a Betssy Chávez y demandar a México.

Rutas de Lima suspende cobro de peajes en Villa y Punta Negra tras fallo del PJ.

Gran forado en la avenida Brasil obliga a desviar el tránsito en Pueblo Libre.

Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.