GRABADO el 05-11-2025

Delia Muñoz: Perú debe conceder salvoconducto a Betssy Chávez y demandar a México

El caso de Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros procesada por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, mantiene en tensión las relaciones diplomáticas entre Perú y México. Mientras la exfuncionaria permanece asilada en la residencia mexicana en Lima, el Ejecutivo peruano aún no comunica su decisión respecto al salvoconducto que le permitiría abandonar el territorio nacional.



Según la exministra de Justicia, Delia Muñoz, el Perú no tiene otra alternativa que conceder dicho salvoconducto, pues así lo establecen los tratados internacionales sobre asilo. Sin embargo, sostuvo que nuestro país debería demandar a México ante la Corte Internacional de Justicia por su actitud injerencista en los asuntos internos del Perú. México está vulnerando la Convención de Viena al intervenir en el juzgamiento de una persona por quebrantamiento del orden constitucional, afirmó.



Por su parte, el ex embajador Carlos Pareja Ríos explicó que la decisión de otorgar asilo político recae exclusivamente en el Estado asilante, por lo que el Perú no puede revertirla. México ha calificado que Betsy Chávez sufre persecución política y que se han vulnerado sus derechos humanos. Esa es una decisión soberana del país asilante, señaló, aunque calificó dicha postura como ideologizada y parcializada.



NO HAY PERSECUCIÓN POLÍTICA



Delia Muñoz consideró que el asilo concedido a Chávez constituye un uso fraudulento de esta figura, ya que la expremier no ha sido víctima de persecución alguna. La jurista indicó que el Tribunal Constitucional ya dispuso su libertad cuando se alegaron vulneraciones a sus derechos fundamentales. El Gobierno peruano anunciará este viernes 7 de noviembre qué medidas adoptará frente al caso, mientras se evalúa una eventual acción diplomática ante la Corte Internacional.

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Debate en el Congreso por posible aumento salarial en la Junta Nacional de Justicia.

Internacionalistas analizan elección de Zohran Mamdani como nuevo alcalde de New York.

24 HORAS EDICIÓN CENTRAL EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MIÉRCOLES 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Diputados mexicanos cuestionan asilo otorgado a Betssy Chávez.

Gobierno de Jerí endurecerá medidas de seguridad tras 23 000 denuncias por extorsión.

Caen extorsionadores en Surco con arsenal de explosivos y armas (2/2).

Caen extorsionadores en Surco con arsenal de explosivos y armas (1/2).

Aprueban dictamen que prohíbe a dos varones circular en motocicleta durante estado de emergencia.

PJ declara reo contumaz a César Combina por ausentarse en juicio y ordena su captura.

Presidente José Jerí anuncia actualización del estado de emergencia .

Cae alías Negro Marín en España: rival de El Monstruo está vinculado a asesinatos y extorsiones.

Penal Ancón I: cinco reclusos sancionados tras intento de motín.

Delia Muñoz: Perú debe conceder salvoconducto a Betssy Chávez y demandar a México.

Rutas de Lima suspende cobro de peajes en Villa y Punta Negra tras fallo del PJ.

Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.