GRABADO el 03-11-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 3 de noviembre del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!



Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.



Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.



Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu

Twitter https://twitter.com/noticiastvperu

Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Desde TVPerú Noticias

Presidente José Jerí promulga ley sobre medidas extraordinarias contra extorsión y sicariato.

Presidente José Jerí lidera reunión de trabajo con gerentes de seguridad ciudadana.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 3 de noviembre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, lunes 3 de noviembre del 2025.

Presidente José Jerí es reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la PNP.

Inauguran los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2025 en el coliseo Eduardo Dibós.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, lunes 3 de noviembre del 2025.

Municipalidad de El Agustino presenta grupo especial de intervenciones rápidas del serenazgo.

Presidente José Jerí lidera reunión con gremios empresariales.

VMT: combi impacta contra un poste de alumbrado público y deja un fallecido y más de 10 heridos.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy lunes 3 de noviembre del 2025.

Presidente José Jerí supervisó despliegue policial y de serenazgo en calles de San Martín de Porres.

Gobierno evalúa declarar en emergencia el INPE, informó el premier Ernesto Álvarez.

Incendio de gran magnitud arrasa con fábricas en Puente Piedra y moviliza a bomberos y policías.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 3 de noviembre del 2025.

Además hoy día 03 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS TVPerú Noticias

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.