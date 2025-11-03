TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 3 de noviembre del 2025
EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!
Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.
Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.
Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Desde TVPerú Noticias
Presidente José Jerí promulga ley sobre medidas extraordinarias contra extorsión y sicariato.
Presidente José Jerí lidera reunión de trabajo con gerentes de seguridad ciudadana.
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 3 de noviembre del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, lunes 3 de noviembre del 2025.
Presidente José Jerí es reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la PNP.
Inauguran los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2025 en el coliseo Eduardo Dibós.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, lunes 3 de noviembre del 2025.
Municipalidad de El Agustino presenta grupo especial de intervenciones rápidas del serenazgo.
Presidente José Jerí lidera reunión con gremios empresariales.
VMT: combi impacta contra un poste de alumbrado público y deja un fallecido y más de 10 heridos.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy lunes 3 de noviembre del 2025.
Presidente José Jerí supervisó despliegue policial y de serenazgo en calles de San Martín de Porres.
Gobierno evalúa declarar en emergencia el INPE, informó el premier Ernesto Álvarez.
Incendio de gran magnitud arrasa con fábricas en Puente Piedra y moviliza a bomberos y policías.
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 3 de noviembre del 2025.
Además hoy día 03 de Noviembre en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.