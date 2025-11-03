GRABADO el 03-11-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 3 de noviembre del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!

Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.

Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.

Desde TVPerú Noticias

Presidente José Jerí promulga ley sobre medidas extraordinarias contra extorsión y sicariato.

Presidente José Jerí lidera reunión de trabajo con gerentes de seguridad ciudadana.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 3 de noviembre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, lunes 3 de noviembre del 2025.

Presidente José Jerí es reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la PNP.

Inauguran los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2025 en el coliseo Eduardo Dibós.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, lunes 3 de noviembre del 2025.

Municipalidad de El Agustino presenta grupo especial de intervenciones rápidas del serenazgo.

Presidente José Jerí lidera reunión con gremios empresariales.

VMT: combi impacta contra un poste de alumbrado público y deja un fallecido y más de 10 heridos.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy lunes 3 de noviembre del 2025.

Presidente José Jerí supervisó despliegue policial y de serenazgo en calles de San Martín de Porres.

Gobierno evalúa declarar en emergencia el INPE, informó el premier Ernesto Álvarez.

Incendio de gran magnitud arrasa con fábricas en Puente Piedra y moviliza a bomberos y policías.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 3 de noviembre del 2025.

Además hoy día 03 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Creación política de la provincia de Santiago de Chuco - La Libertad

Creación política de la provincia de Santiago de Chuco - La Libertad

Creación del distrito de Granada (Chachapoyas)

Creación del distrito de Granada (Chachapoyas)

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Creación política del distrito de Magdalena (Chachapoyas)

Creación política del distrito de Magdalena (Chachapoyas)

Creación del distrito de Valera (Bongará)

Creación del distrito de Valera (Bongará)

