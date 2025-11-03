Presidente José Jerí promulga ley sobre medidas extraordinarias contra extorsión y sicariato
El presidente José Jerí promulgó la ley que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y de mercancías. La actividad se desarrolló en Palacio de Gobierno. UnidosPorLaSeguridad EstadoDeEmergencia
Presidente José Jerí promulga ley sobre medidas extraordinarias contra extorsión y sicariato.
