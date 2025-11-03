GRABADO el 03-11-2025

Presidente José Jerí lidera reunión de trabajo con gerentes de seguridad ciudadana

El presidente de la república, José Jerí, lideró reunión de trabajo con gerentes de seguridad ciudadana de los distritos de Lima y Callao, y Gobiernos Regionales. El encuentro se realizó en Palacio de Gobierno. UnidosPorLaSeguridad EstadoDeEmergencia



