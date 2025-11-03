GRABADO el 03-11-2025

Inauguran los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2025 en el coliseo Eduardo Dibós

Desde el Coliseo Eduardo Dibós, en San Borja, se inauguraron los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (Jedpa) 2025. Luis García, coordinador del certamen, ofreció más detalles sobre la competencia.



Los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2025 son una intervención pedagógica masiva que se extiende más allá de la institución educativa, permitiendo espacios auténticos de aprendizaje en favor de los estudiantes desde la práctica social más reconocida, el deporte, logrando así que el estudiante practique una vida activa y saludable para su bienestar físico y socioemocional.



TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.



