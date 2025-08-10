GRABADO el 10-08-2025

ENVIVO SIEMPRECASARPP 10/08/2025

EnVivo Pasa tus mañanas bien informados con temas de actualidad, emprendimiento, tips y recetas de cocina en Siempre en Casa.


SIEMPRE EN CASA 10/08/2025

SIEMPRECASARPP

Joven de Huancayo ganó el primer lugar en la carrera New Athletic 10K RPPDESPACHO.

ENVIVO SIEMPRECASARPP 10/08/2025.

¿Tensión en la Amazonía?: Exalcalde de Santa Rosa responde a Gustavo Petro SIEMPRECASARPP.

EnVivo Arequipa: Vive el III Corso Descentralizado y VII Concurso de Sayas y Caporales.

Álvaro Cervantes presenta "Sorda", película española presente en el Festival de Cine de Lima ADNRPP.

El FUTURO de la MOVILIDAD en PERÚ: ¿Híbridos, eléctricos o gas natural? ADNRPP ENTREVISTA.

Jorge Del Castillo plantea FÓRMULA PRESIDENCIAL con Mauricio Mulder ADNRPP ENTREVISTA.

PERÚ - COLOMBIA: CLAVES para ENTENDER la TENSIÓN DIPLOMÁTICA por la FRONTERA amazónica ADNRPP.

ENVIVO DOMINGO ES FIESTA 10/08/2025 DOMINGOFIESTARPP.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 10/08/2025 ADNRPP.

Piura: Castilla conmemora su aniversario 105 ROTATIVARPP ENTREVISTA.

AREQUIPA espera recibir 50 MIL TURISTAS en su mes de aniversario ROTATIVARPP ENTREVISTA.

¿QUIÉN debe LIDERAR la investigación CRIMINAL en Perú? ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 10/08/2025 ROTATIVARPP.

¿Qué se sabe de la desaparición de Aydaluz Mayte Sánchez Méndez? RPPDESPACHO DESPACHO.

Además hoy día 10 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del poeta peruano Mariano Melgar

Nacimiento del poeta peruano Mariano Melgar

Fallecimiento del cineasta Armando Robles Godoy

Fallecimiento del cineasta Armando Robles Godoy

Día Mundial del León

Día Mundial del León

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festival Ecoturismo de Aventura Por la ruta de los Quinistacas - Omate

Festival Ecoturismo de Aventura Por la ruta de los Quinistacas - Omate

