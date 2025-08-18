Padres de Sheylla Gutierrez piden a cancillería agilizar repatriación del cuerpo RPPDESPACHO
Jorge Gutiérrez, padre de Sheylla Gutierrez, la joven peruana hallada sin vida en Estados Unidos, acudió a la Cancillería para solicitar apoyo en la repatriación del cuerpo de su hija. En declaraciones a los medios, agradeció al Ministerio de la Mujer por el apoyo brindado, pero enfatizó su pedido de justicia.
