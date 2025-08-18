GRABADO el 18-08-2025

Padres de Sheylla Gutierrez piden a cancillería agilizar repatriación del cuerpo RPPDESPACHO

Jorge Gutiérrez, padre de Sheylla Gutierrez, la joven peruana hallada sin vida en Estados Unidos, acudió a la Cancillería para solicitar apoyo en la repatriación del cuerpo de su hija. En declaraciones a los medios, agradeció al Ministerio de la Mujer por el apoyo brindado, pero enfatizó su pedido de justicia.

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO ALIANZA LIMA EN CONVERSACIONES CON PEDRO AQUINO PARA SER REFUERZO BLANQUIAZUL FCCONLINE.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 18/08/2025 FCCRPP.

¿Por qué 61 instituciones eligieron a Lozano otra vez? SEGMENTO tocoymevoy.

Alan Diez: "Noriega debe usar a Gremio para jugar en Europa" SEGMENTO TocoYMeVoy.

¿Mal arbitraje en Perú? Polémica en los partidos de la U y Sport Boys SEGMENTO tocoymevoy.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 18/08/2025 ROTATIVARPP.

Alianza Lima realizó una oferta por el préstamo de Pedro Aquino SEGMENTO TocoYMeVoy.

¿Se suspenderá el paro de transportistas del 21 de agosto? ROTATIVARPP DESPACHO.

ENVIVO UNIVERSITARIO EMPATÓ CONTRA SPORT HUANCAYO EN UN PARTIDO LLENO DE POLÉMICAS TOCOYMEVOY.

Techo propio: requisitos y modalidades para acceder al bono familiar habitacional ENCENDIDOSRPP.

¡Cambio de rumbo en Bolivia! Jorge Quiroga y Rodrigo Paz a la segunda vuelta electoral shortrpp.

ENVIVO ENCENDIDOS 18/08/2025 ENCENDIDOSRPP.

Padres de Sheylla Gutierrez piden a cancillería agilizar repatriación del cuerpo RPPDESPACHO.

¿Cómo se prepara BOLIVIA para su primera segunda vuelta presidencial? RPPDESPACHO ENTREVISTA.

Autor de 'Coquito' honrado en Arequipa por su contribución educativa ENCENDIDOSRPP DESPACHO.

Además hoy día 19 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVO ALIANZA LIMA EN CONVERSACIONES CON PEDRO AQUINO PARA SER REFUERZO BLANQUIAZUL FCCONLINE

video

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 18/08/2025 FCCRPP

video

¿Por qué 61 instituciones eligieron a Lozano otra vez? SEGMENTO tocoymevoy

video

Alan Diez: "Noriega debe usar a Gremio para jugar en Europa" SEGMENTO TocoYMeVoy

video

¿Mal arbitraje en Perú? Polémica en los partidos de la U y Sport Boys SEGMENTO tocoymevoy

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 18/08/2025 ROTATIVARPP

video

Alianza Lima realizó una oferta por el préstamo de Pedro Aquino SEGMENTO TocoYMeVoy

video

¿Se suspenderá el paro de transportistas del 21 de agosto? ROTATIVARPP DESPACHO

video

ENVIVO UNIVERSITARIO EMPATÓ CONTRA SPORT HUANCAYO EN UN PARTIDO LLENO DE POLÉMICAS TOCOYMEVOY

video

Techo propio: requisitos y modalidades para acceder al bono familiar habitacional ENCENDIDOSRPP

video

¡Cambio de rumbo en Bolivia! Jorge Quiroga y Rodrigo Paz a la segunda vuelta electoral shortrpp

video

ENVIVO ENCENDIDOS 18/08/2025 ENCENDIDOSRPP

video

Padres de Sheylla Gutierrez piden a cancillería agilizar repatriación del cuerpo RPPDESPACHO

video

¿Cómo se prepara BOLIVIA para su primera segunda vuelta presidencial? RPPDESPACHO ENTREVISTA

video

Autor de 'Coquito' honrado en Arequipa por su contribución educativa ENCENDIDOSRPP DESPACHO

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Asistencia Humanitaria

Día Internacional de la Asistencia Humanitaria

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Día Internacional de la Fotografía

Día Internacional de la Fotografía

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Adquisición del BAP Ferré, primer destructor misilero de la Marina de Guerra del Perú

Adquisición del BAP Ferré, primer destructor misilero de la Marina de Guerra del Perú

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 19 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo