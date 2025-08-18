GRABADO el 18-08-2025

¿Cómo se prepara BOLIVIA para su primera segunda vuelta presidencial? RPPDESPACHO ENTREVISTA

Rodrigo Paz y Jorge Quiroga irán a segunda vuelta por la Presidencia de Bolivia en octubre. El titular del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, destacó que, pese a los retos económicos y logísticos, la jornada electoral se desarrolló con normalidad y en un ambiente pacífico.

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO ENCENDIDOS 18/08/2025 ENCENDIDOSRPP.

¿Cómo se prepara BOLIVIA para su primera segunda vuelta presidencial? RPPDESPACHO ENTREVISTA.

Autor de 'Coquito' honrado en Arequipa por su contribución educativa ENCENDIDOSRPP DESPACHO.

La importancia de la prevención en la miopía: consejos y tratamientos ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA.

PAE reemplaza a Wasi Mikuna: ¿Qué cambios trae el nuevo programa escolar? SEGMENTO PurosFactos.

Familia de SHEYLLA GUTIÉRREZ llegó a Cancillería RPPDESPACHO DESPACHO.

¿Los países de Latinoamérica vuelven a tener gobiernos de derecha? SEGMENTO PurosFactos.

¿Cómo influirá el resultado electoral de Bolivia en el sur del Perú? ADNRPP ENTREVISTA.

¿Cómo se articulan la minería ilegal y las economías ilícitas en el Perú? ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO UNIVERSITARIO EMPATÓ CONTRA SPORT HUANCAYO EN UN PARTIDO LLENO DE POLÉMICAS FCCONLINE.

Mariano González propone acuerdo nacional contra la inseguridad ADNRPP ENTREVISTA.

Magaly pierde juicio contra Farfán: deberá pagar 300 mil soles SEGMENTO PurosFactos.

¿Quiénes son los candidatos que disputan la segunda vuelta en Bolivia? SEGMENTO PurosFactos.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 18/08/2025 ADNRPP.

¿Por qué criminalidad en Trujillo ha alcanzado niveles históricos de violencia? ADNRPP ENTREVISTA.

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVO ENCENDIDOS 18/08/2025 ENCENDIDOSRPP

video

¿Cómo se prepara BOLIVIA para su primera segunda vuelta presidencial? RPPDESPACHO ENTREVISTA

video

Autor de 'Coquito' honrado en Arequipa por su contribución educativa ENCENDIDOSRPP DESPACHO

video

La importancia de la prevención en la miopía: consejos y tratamientos ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA

video

PAE reemplaza a Wasi Mikuna: ¿Qué cambios trae el nuevo programa escolar? SEGMENTO PurosFactos

video

Familia de SHEYLLA GUTIÉRREZ llegó a Cancillería RPPDESPACHO DESPACHO

video

¿Los países de Latinoamérica vuelven a tener gobiernos de derecha? SEGMENTO PurosFactos

video

¿Cómo influirá el resultado electoral de Bolivia en el sur del Perú? ADNRPP ENTREVISTA

video

¿Cómo se articulan la minería ilegal y las economías ilícitas en el Perú? ADNRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO UNIVERSITARIO EMPATÓ CONTRA SPORT HUANCAYO EN UN PARTIDO LLENO DE POLÉMICAS FCCONLINE

video

Mariano González propone acuerdo nacional contra la inseguridad ADNRPP ENTREVISTA

video

Magaly pierde juicio contra Farfán: deberá pagar 300 mil soles SEGMENTO PurosFactos

video

¿Quiénes son los candidatos que disputan la segunda vuelta en Bolivia? SEGMENTO PurosFactos

video

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 18/08/2025 ADNRPP

video

¿Por qué criminalidad en Trujillo ha alcanzado niveles históricos de violencia? ADNRPP ENTREVISTA

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 18 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo