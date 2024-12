El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde se refirió críticamente a la gestión de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en una reciente entrevista con 2024 en 24 Horas a pocos días de terminar el año 2024.



"Ha sido un año milagroso, hemos superado un golpe de Estado. Dina Boluarte ha pasado de estar muy abajo a ser la primera mandataria, eso es un salto muy alto, pero lo está haciendo mal", afirmó.



García Belaúnde calificó al actual Gobierno como "ineficiente e inepto", subrayando que no ha sabido responder a las diversas necesidades del país. Además, añadió con ironía: "Si no tiene inteligencia, que la pida prestada".



CLASE POLÍTICA



"La clase política nace de los sindicalistas, si hoy en día hay una clase política corrupta es por que la ciudadanía no ha elegido bien, hay un sector que ha elegido equivocadamente en el Congreso y el Ejecutivo", explicó.

