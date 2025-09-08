GRABADO el 08-09-2025

Normas Legales: declaran Día Nacional de los Picarones el tercer viernes de octubre

Estas son las normas legales más importantes del lunes 8 de setiembre del 2025
https://n9.cl/11g5n

1.- Declaran el tercer viernes del mes de octubre de cada año como el Día Nacional de los Picarones, y dictan otras disposiciones. Resolución Ministerial. N 0337-2025-MIDAGRI

2.- Gobierno Regional Cajamarca
Reconocen a la Comunidad Campesina de San Benito como la Primera Comunidad Campesina en Producción de Uva de la Región Cajamarca. Ordenanza Regional Nº D8-2025-GR.CAJ/CR

Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline



Síguenos en redes sociales:

Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
X https://x.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/
TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina
Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina
Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

Andina en Regiones: reanudan servicio de transporte turístico a Machu Picchu.

Las 5 del día: Pronabec inicia inscripciones de Beca 18.

La ruta del agua: de las lagunas altoandinas a los hogares de Lima.

Corredor Azul : así unirá San Martín de Porres con El Cercado.

Corredor Azul : así unirá San Martín de Porres con El Cercado.

Normas Legales: declaran Día Nacional de los Picarones el tercer viernes de octubre.

Censos Nacionales 2025 : ¿ya te empadronaron?.

Salí de Arena Hash y fui recepcionista de un restaurante donde atendí a presidentes y embajadores.

INPE realiza operativo sorpresa en penal de Cusco para frenar actos de extorsión.

Christian Meier nos cuenta sobre Mistura.

Atentado en Trujillo: PJ dicta 7 días de prisión preliminar a supuestos implicados en detonación.

Así celebró Vichama sus 18 años de investigación.

Salsa, fútbol, cultura e historia en Museo del Callao.

Illariywan Yachariy: Gobierno lanza 20,000 becas integrales para jóvenes en Programa Beca 18.

Vía Expresa Sur: avanzan obras de pavimentación.

Además hoy día 08 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Agencia de Noticias Andina

video

Andina en Regiones: reanudan servicio de transporte turístico a Machu Picchu

video

Las 5 del día: Pronabec inicia inscripciones de Beca 18

video

La ruta del agua: de las lagunas altoandinas a los hogares de Lima

video

Corredor Azul : así unirá San Martín de Porres con El Cercado

video

Corredor Azul : así unirá San Martín de Porres con El Cercado

video

Normas Legales: declaran Día Nacional de los Picarones el tercer viernes de octubre

video

Censos Nacionales 2025 : ¿ya te empadronaron?

video

Salí de Arena Hash y fui recepcionista de un restaurante donde atendí a presidentes y embajadores

video

INPE realiza operativo sorpresa en penal de Cusco para frenar actos de extorsión

video

Christian Meier nos cuenta sobre Mistura

video

Atentado en Trujillo: PJ dicta 7 días de prisión preliminar a supuestos implicados en detonación

video

Así celebró Vichama sus 18 años de investigación

video

Salsa, fútbol, cultura e historia en Museo del Callao

video

Illariywan Yachariy: Gobierno lanza 20,000 becas integrales para jóvenes en Programa Beca 18

video

Vía Expresa Sur: avanzan obras de pavimentación

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de la Fibrosis Quística

Día Mundial de la Fibrosis Quística

Festividad de la Virgen de la Natividad en Acora (Puno)

Festividad de la Virgen de la Natividad en Acora (Puno)

Inauguración de la Cripta de los Héroes

Inauguración de la Cripta de los Héroes

Festividad de la Virgen de Cocharcas de Sapallanga (Junín)

Festividad de la Virgen de Cocharcas de Sapallanga (Junín)

Nace el compositor Adrián Flores Albán

Nace el compositor Adrián Flores Albán

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 08 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo