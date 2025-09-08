GRABADO el 08-09-2025

Corredor Azul : así unirá San Martín de Porres con El Cercado

EnVivo: ¡Ya está en marcha! el nuevo servicio del Corredor Azul que unirá la ruta entre San Martín de Porres y El Cercado de Lima. ¿Cómo funciona?, ¿cómo debe hacerse el pago del pasaje? , ¿a cuántos pasajeros estará beneficiando?, entre otras preguntas se las hacemos a Pavel Flores Flores, vocero de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) .



