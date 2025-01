El excongresista de la República, Richard Arce, se pronunció luego que el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, anunció que darán prioridad al proyecto de "Terrorismo Urbano", tras el pedido del premier Gustavo Adrianzén.



En entrevista para 2025 en 24 Horas, el exparlamentario cuestionó que se vuelva a retomar este debate, asegurando que forma parte de una "retórica" e indicó que las autoridades no tienen como prioridad la lucha contra la inseguridad ciudadana.



"Es pura retórica, están buscando distorsionar la narrativa de lo que viene sucediendo el día de hoy [...] nos están matando en las calles, más de 100 asesinatos en menos de un mes, batiendo récord histórico de actos criminales [...] [al Gobierno] no le interesa la criminalidad, ni siquiera los temas de fondo del país", dijo.



SOBRE JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ



Asimismo, Arce criticó duramente la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y señaló que entre sus actividades prioritarias no figura la seguridad ciudadana.



"El ministro del Interior se ha dedicado solamente a ser escudero de Palacio de Gobierno, inclusive, para defender al hermanísimo (Nicanor Boluarte), que estaba prófugo de la justicia", sostuvo.





Ingresa a http://ptv.pe/433474 para más información



Emitido en el programa 2025 En 24 Horas de Panamericana Televisión el 24/01/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Noticias adicionales en 24 Horas

Richard Arce: "Al Gobierno no le interesa la criminalidad ni los temas de fondo del país"

