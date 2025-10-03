¡Recorremos Gamarra!
ENVIVO elige2026
La campaña "Elige bien" llegó al emporio comercial de Gamarra, recorrió diferentes galerías y conocimos cómo se vienen preparando los comerciantes y compradores para las elecciones generales
Desde Jurado Nacional de Elecciones
Envivo Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y la Cámara de Comercio de Lima.
Envivo Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y la Cámara de Comercio de Lima.
La previa a las primarias.
¡Recorremos Gamarra!.
EN VIVO JNE Noticias al Día, 3 de octubre de 2025.
ENVIVO Elige2026.
PERÚ ELECTORAL: Más de 100 mil peruanos beneficiados con nueva Oficina Desconcentrada de Pasco.
EN VIVO JNE Noticias al Día, 2 de octubre de 2025.
¿Cuántas autoridades están afiliadas a un partido inscrito para las EleccionesGenerales?.
Un fiscalizador por mesa de sufragio La meta del JNE para las Elecciones2026.
Fechas clave de octubre rumbo a las Elecciones Generales 2026 .
Partidos pueden filtrar candidatos todo el año con la Ventanilla Única del JNE .
JNE solicita S/ 372 millones adicionales para asegurar Elecciones2026.
JNE advierte que faltan S/ 372 millones adicionales para garantizar elecciones 2026 .
EN VIVO JNE Noticias al Día, 1 de octubre de 2025.
Además hoy día 04 de Octubre en el calendario del Perú.
Jurado Nacional de Elecciones
Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.