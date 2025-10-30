GRABADO el 30-10-2025

¡Nuevas medidas de seguridad en la lista del padrón electoral!

Milagros Suito, directora del Registro Electoral del RENIECPERU, precisó que los usuarios pueden permanecer apenas 1 minuto en la plataforma y solo ingresan con la fecha de emisión de su DNI.



No se puede descargar la data y es un acceso limitado e individualizado, explicó la funcionaria.

https://andina.pe/agencia/noticia-reniec-historicamente-publicacion-del-padron-electoral-se-ha-hecho-manera-fisica-1050168.aspx











