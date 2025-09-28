GRABADO el 28-09-2025

SBS oficializa procedimiento para octavo retiro de AFP: ¿Desde cuándo inicia la solicitud?

En diálogo con Exitosa, Rossana Gallesio, experta en finanzas y sistema previsional, dio algunos alcances sobre el octavo retiro de fondos de las AFP, luego que la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) oficializó el procedimiento operativo para ello.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 28/09/25.

Transportistas y 'Generación Z' continuarán HOY con protesta por inseguridad ciudadana.

SBS oficializa procedimiento para octavo retiro de AFP: ¿Desde cuándo inicia la solicitud?.

SBS oficializa procedimiento para octavo retiro de AFP: ¿Desde cuándo inicia la solicitud?.

La SBS oficializó el procedimiento operativo para el octavo retiro de la AFP.

Trujillo en alerta por policías vinculados al crimen.

Criminalidad continúa causando terror en Trujillo.

Arequipeños piden respetar tradicional danza del Wititi.

Adulto mayor resultó herido tras ser golpeado por efectivo policial.

Arequipa: Ciudadano acusa a policías por detención arbitraria.

Arequipa: Asegurados afectados por crisis y huelga de EsSalud.

Controversia en Cusco por incremento de viáticos para regidores.

Cusco en alerta por denuncias de trata de personas.

Docente universitario en Cusco fue detenido tras denuncia de acoso.

Cusco: Retoman actividades en Machu Picchu tras días de caos.

Además hoy día 28 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 28/09/25

video

Transportistas y 'Generación Z' continuarán HOY con protesta por inseguridad ciudadana

video

SBS oficializa procedimiento para octavo retiro de AFP: ¿Desde cuándo inicia la solicitud?

video

SBS oficializa procedimiento para octavo retiro de AFP: ¿Desde cuándo inicia la solicitud?

video

La SBS oficializó el procedimiento operativo para el octavo retiro de la AFP

video

Trujillo en alerta por policías vinculados al crimen

video

Criminalidad continúa causando terror en Trujillo

video

Arequipeños piden respetar tradicional danza del Wititi

video

Adulto mayor resultó herido tras ser golpeado por efectivo policial

video

Arequipa: Ciudadano acusa a policías por detención arbitraria

video

Arequipa: Asegurados afectados por crisis y huelga de EsSalud

video

Controversia en Cusco por incremento de viáticos para regidores

video

Cusco en alerta por denuncias de trata de personas

video

Docente universitario en Cusco fue detenido tras denuncia de acoso

video

Cusco: Retoman actividades en Machu Picchu tras días de caos

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal en Homenaje al Señor del Costado en la provincia Santa Cruz - Cajamarca

Fiesta Patronal en Homenaje al Señor del Costado en la provincia Santa Cruz - Cajamarca

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Nacimiento de Micaela Villegas, la Perricholi

Nacimiento de Micaela Villegas, la Perricholi

Semana Nacional de los Derechos del Niño

Semana Nacional de los Derechos del Niño

Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información

Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 28 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.51
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo