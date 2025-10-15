GRABADO el 15-10-2025

Carlos Loayza sobre reactivación del turismo: "Necesitamos paz social, estabilidad y confianza"

En diálogo con Exitosa, el gerente de la Cámara Nacional de Turismo, Carlos Loayza, indicó que el país necesita de paz social, estabilidad y confianza para poder reactivar el sector turismo.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Arequipa: Diversas personas llegan a hospedaje del rey Felipe VI para saludarlo.

Padilla: "A Dina Boluarte le convendría allanarse al pedido de impedimento y discuta el plazo".

Carlos Loayza sobre reactivación del turismo: "Necesitamos paz social, estabilidad y confianza".

Caso 'Dinámicos del Centro': Dina Boluarte y su socio habrían recibido pagos del cobro de cupos.

Carlos Morán asegura que Gabinete de José Jerí es mejor que el de Dina Boluarte: "De lejos".

Lúcar: "Un gesto que hablaría bien de Tiburcio es que convoque a los líderes de la marcha".

Gremios empresariales piden que marcha del 15 de octubre se desarrolle sin violencia.

Santa Anita: Se registra transporte público en paraderos de Lima Este.

Lúcar: "Un gesto que hablaría bien de Tiburcio es que convoque a los líderes de la marcha".

Carlos Morán: Vicente Tiburcio no va a ser un ministro que "tape cosas oscuras en el Gobierno".

Carlos Morán: Vicente Tiburcio no va a ser un ministro que "tape cosas oscuras en el Gobierno".

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 15/10/25.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 15/10/25.

Carlos Morán: "Hay voces incendiarias que piden mano dura contra los jóvenes".

Carlos Morán: "Hay voces incendiarias que piden mano dura contra los jóvenes".

Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

Arequipa: Diversas personas llegan a hospedaje del rey Felipe VI para saludarlo

video

Padilla: "A Dina Boluarte le convendría allanarse al pedido de impedimento y discuta el plazo"

video

Carlos Loayza sobre reactivación del turismo: "Necesitamos paz social, estabilidad y confianza"

video

Caso 'Dinámicos del Centro': Dina Boluarte y su socio habrían recibido pagos del cobro de cupos

video

Carlos Morán asegura que Gabinete de José Jerí es mejor que el de Dina Boluarte: "De lejos"

video

Lúcar: "Un gesto que hablaría bien de Tiburcio es que convoque a los líderes de la marcha"

video

Gremios empresariales piden que marcha del 15 de octubre se desarrolle sin violencia

video

Santa Anita: Se registra transporte público en paraderos de Lima Este

video

Lúcar: "Un gesto que hablaría bien de Tiburcio es que convoque a los líderes de la marcha"

video

Carlos Morán: Vicente Tiburcio no va a ser un ministro que "tape cosas oscuras en el Gobierno"

video

Carlos Morán: Vicente Tiburcio no va a ser un ministro que "tape cosas oscuras en el Gobierno"

video

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 15/10/25

video

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 15/10/25

video

Carlos Morán: "Hay voces incendiarias que piden mano dura contra los jóvenes"

video

Carlos Morán: "Hay voces incendiarias que piden mano dura contra los jóvenes"

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del compositor Aurelio Collantes Rojas

Nacimiento del compositor Aurelio Collantes Rojas

Día de la Creación Política de CanchayIIo

Día de la Creación Política de CanchayIIo

Fundación de Tingo María - Huánuco

Fundación de Tingo María - Huánuco

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Día Mundial del Lavado de Manos

Día Mundial del Lavado de Manos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 15 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.43
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo