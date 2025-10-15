GRABADO el 15-10-2025

Caso 'Dinámicos del Centro': Dina Boluarte y su socio habrían recibido pagos del cobro de cupos

Según el representante de la Fiscalía, Dina Boluarte y su socio habrían recibido, a través de una cuenta mancomunada, pagos del "cobro de cupos" a trabajadores, ello en el marco del caso 'Los Dinámicos del Centro'.



