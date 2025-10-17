GRABADO

carlos moran hay voces incendiarias que piden mano dura contra los jovenes

José Ramos sobre protestas: "Expresaron su rechazo a la pérdida de la democracia".

Policía en retiro critica a Óscar Arriola por afirmar que suboficial Magallanes disparó a joven.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 17/10/25.

Nicolás Lúcar: "Necesitamos una limpieza de la PNP, del Ministerio Público, el Poder Judicial".

Nicolás Lúcar sobre la 'Generación Z': "Nos ha traído aire fresco y esperanza".

José Antonio Palacios pide la salida de Óscar Arriola de la PNP: "Ha vendido a nuestros hermanos".

Nicolás Lúcar: "No saben como enfrentar a la delincuencia, pero si enfrentar manifestantes".

Nicolás Lúcar: "La Policía estaba preparada para disolver violentamente la manifestación".

Rímac: Doce jóvenes que participaron protesta permanecen detenidos.

Adrián Sarria: "Personas que estuvieron en el lugar no reconocen a Magallanes como el atacante".

Además hoy día 18 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de los Peruanos que Residen en el Exterior

Fallecimiento de Manuel Ascensio Segura

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Día Central del Señor de los Milagros

Semana de la Inclusión Social

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

