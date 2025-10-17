carlos moran hay voces incendiarias que piden mano dura contra los jovenes
José Ramos sobre protestas: "Expresaron su rechazo a la pérdida de la democracia".
Policía en retiro critica a Óscar Arriola por afirmar que suboficial Magallanes disparó a joven.
HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 17/10/25.
Nicolás Lúcar: "Necesitamos una limpieza de la PNP, del Ministerio Público, el Poder Judicial".
Nicolás Lúcar sobre la 'Generación Z': "Nos ha traído aire fresco y esperanza".
José Antonio Palacios pide la salida de Óscar Arriola de la PNP: "Ha vendido a nuestros hermanos".
Nicolás Lúcar: "No saben como enfrentar a la delincuencia, pero si enfrentar manifestantes".
Nicolás Lúcar: "La Policía estaba preparada para disolver violentamente la manifestación".
Rímac: Doce jóvenes que participaron protesta permanecen detenidos.
Adrián Sarria: "Personas que estuvieron en el lugar no reconocen a Magallanes como el atacante".
Además hoy día 18 de Octubre en el calendario del Perú.
