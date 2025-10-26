GRABADO el 26-10-2025

Dictan prisión preventiva para chofer que atropelló a taxista en San Borja

La justicia ordenó nueve meses de prisión preventiva para Cristian Luis Rodríguez Rojas, conductor de un bus de transporte público acusado de causar la muerte de Víctor Álvarez, un taxista de 63 años. El hecho ocurrió en la Panamericana Sur, en el distrito de San Borja, luego de una acalorada discusión por un espejo retrovisor roto. Según las imágenes de seguridad, Rodríguez Rojas aceleró su vehículo y arrolló al taxista, quien quedó atrapado entre ambas unidades y falleció de forma instantánea.



Familia exige sanción ejemplar y cuestiona control del MTC



Los familiares de la víctima despidieron entre lágrimas a Víctor Álvarez, recordado por su alegría y por más de cuatro décadas al volante. No quiero solo nueve meses, quiero cadena perpetua, expresó entre sollozos uno de sus parientes. El caso ha reavivado las críticas hacia el control de licencias en el país, pues el chofer del bus acumulaba más de 200 puntos en infracciones y debió tener su brevete cancelado. Pese a ello, seguía conduciendo y su unidad, además, carecía de SOAT vigente.



De acuerdo con los registros, Rodríguez Rojas había recibido una última papeleta el pasado 30 de septiembre, lo que demuestra que continuaba al volante pese a haber superado ampliamente el límite de 100 puntos establecido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Este hecho ha generado indignación entre los familiares, quienes cuestionan cómo un conductor con semejante historial pudo seguir trabajando en el transporte público.



Por su parte, la hija del fallecido, Silvana Álvarez, pidió recordar a su padre por los buenos momentos compartidos y confió en que la justicia actúe con severidad. Las autoridades han señalado que las imágenes registradas por testigos o pasajeros del bus serán determinantes para fortalecer las investigaciones y definir la situación legal del responsable, actualmente internado en un penal.





Ingresa a http://ptv.pe/457012 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Domingo de Panamericana Televisión el 26/10/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO LUNES 27 DE OCTUBRE DEL 2025.

¿Cómo será el Congreso Bicameral del próximo año? shorts.

Ollanta Humala y Susana Villarán buscarán anular investigaciones en el TC.

Chimbote: adolescentes provocan incendio tras detonar explosivo en casa.

Dictan prisión preventiva para chofer que atropelló a taxista en San Borja.

Adolescente de 16 años fue asesinada por asfixia: principal sospechoso sería expareja de su prima.

Dueño de gimnasio usa chaleco antibalas tras recibir amenazas de muerte en San Martín de Porres.

Curwen denuncia amenazas de muerte y extorsión por parte de presunta banda criminal.

PCM aclara: el derecho a la protesta no se suspende, pero tendrá restricciones.

Policía asesinado en Carabayllo había visitado penal de Ancón días previos para una investigación.

Ataque armado en SMP deja a un hombre herido: tres sujetos lo persiguieron hasta una bodega.

Rejas no impidieron que sicarios ataquen a vecino: estas herramientas son insuficientes.

Asesinan a transportista en la avenida Néstor Gambeta en pleno estado de emergencia.

Balean gimnasio por segunda vez en SMP: "Me piden S/40 mil, no pienso pagar", señala víctima.

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 25 DE OCTUBRE DEL 2025.

Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.