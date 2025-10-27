GRABADO el 27-10-2025

Dueño de gimnasio usa chaleco antibalas tras recibir amenazas de muerte en San Martín de Porres

Las extorsiones continúan golpeando a los empresarios de Lima. Esta vez, el propietario de un gimnasio en San Martín de Porres denuncia que viene siendo víctima de amenazas de muerte y de dos atentados armados en menos de dos meses. El empresario, que prefiere mantener su identidad en reserva, asegura que un grupo criminal le exige el pago de 40 mil soles bajo amenaza de asesinarlo a él y a sus familiares.



Las cámaras de seguridad del local captaron el momento en que un sujeto desciende con calma de una motocicleta, observa el edificio y efectúa varios disparos contra el tercer piso del inmueble. Según el agraviado, este segundo ataque se registró apenas 11 días después del primero, ocurrido también un miércoles, y pese a sus denuncias, las intimidaciones no han cesado. El dueño sostiene que ha acudido a las autoridades sin obtener resultados concretos.



Extorsiones en aumento pese al estado de emergencia



Ante la falta de protección, el empresario decidió contratar seguridad privada con el apoyo de un suboficial de la comisaría del sector, aunque durante el atentado más reciente ningún agente se encontraba presente. Además, el afectado ha optado por utilizar chaleco antibalas de manera permanente, temiendo por su vida y la de su familia. Pese a ello, expresa su indignación por la falta de respuesta del Estado y la escasa presencia policial en la zona.



El caso pone nuevamente en evidencia la escalada de violencia y la sensación de impunidad que impera en Lima, incluso bajo el actual estado de emergencia. Las imágenes difundidas muestran a los delincuentes actuando con total tranquilidad, disparando y retirándose sin ser perseguidos, una muestra del poder que las mafias extorsivas siguen ejerciendo en diversos distritos de la capital.

Desde 24 Horas

Representantes de Doctor Sol explican cómo ayudan a miles de peruanos en emergencias económicas.

Susy Díaz buscará regresar al Congreso en 2026: Somos Perú la presenta como precandidata a diputada.

El estilo Jerí obtiene 45.5 de aprobación: el presidente noctámbulo.

Dueño de vehículo donde asesinaron a alférez Jhordy Escobedo: "Yo no lo conozco".

Exigen justicia para mujer víctima de feminicidio.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO LUNES 27 DE OCTUBRE DEL 2025.

Congreso: proponen penalizar con hasta 10 años de cárcel uso de pirotécnicos en protestas.

Rospigliosi sobre Guillermo Bermejo: "Mesa Directiva se va a reunir para tomar una decisión".

Rospigliosi pide sanción para Lucinda Vásquez: Comisión de Ética debe tomar las medidas necesarias.

Feminicida recibe cachetada de su madre.

Villa María del Triunfo: Mafia exige 20 mil soles a comerciante y envía balas a su casa.

Intervienen discotecas que superaban aforo en Miraflores: detienen a sujeto que distribuiría drogas.

Dueño de gimnasio usa chaleco antibalas tras recibir amenazas de muerte en San Martín de Porres.

¿Cómo será el Congreso Bicameral del próximo año? shorts.

Ollanta Humala y Susana Villarán buscarán anular investigaciones en el TC.

Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.