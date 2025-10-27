GRABADO el 27-10-2025

Dueño de vehículo donde asesinaron a alférez Jhordy Escobedo: "Yo no lo conozco"

Luis Alberto Bocanegra Delgado, dueño del vehículo en donde asesinaron al alférez Jhordy Escobedo Mori la madrugada del último jueves en el distrito de Carabayllo, llegó en horas de la mañana de este lunes a la sede de la Dirincri en el Cercado de Lima.



En declaraciones a la prensa, el hombre confirmó ser el propietario de la unidad pero indicó que lo sacó a nombre de su primo. Asimismo, negó tener algún tipo de relación con el policía asesinado.



"Rubén es mi primo, yo saqué el vehículo con su nombre de él. Yo no lo conozco (a Jhordy Escobedo), un amigo sí lo conoce", señaló Bocanegra Delgado, quien además explicó que su auto fue prestado a la familia del alférez.



NIEGA EXTORSIONES



Asimismo, el propietario de la unidad negó haber recibido amenazas de extorsión previo al ataque a balazos que acabó con la vida de Escobedo Mori en la avenida San Pedro.





