TVPerú Noticias EN VIVO: "Habla Perú", sábado 27 de setiembre
Inicia el día bien informado con "Habla Perú", noticiero descentralizado, bajo la conducción de Romy Huamaní.
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TVPerú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, sábado 27 de setiembre del 2025.
PNP implementa sistema de reconocimiento facial con cámaras y drones para reforzar la seguridad.
Inteligencia artificial y robots cambian el futuro de la logística.
Oyón: PNP incauta 17 500 plantones de droga y detiene a 3 personas.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mediodía, sábado 27 de setiembre del 2025.
Huánuco: PNP desarticula banda de extorsionadores e incauta explosivos.
Papa alcanza récord de producción en 2025 y asegura precios accesibles para las familias peruanas.
Ministra Montellanos lidera jornada social con entrega de kits de abrigo y servicios en Carabayllo.
Cusco: hallan momia en un basural de Alto Qosqo.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, sábado 27 de setiembre del 2025.
Senamhi brinda pronóstico para los primeros días de la primavera.
Fallece Camucha Negrete, reconocida conductora y actriz peruana.
TVPerú Noticias EN VIVO: "Habla Perú", sábado 27 de setiembre.
EN VIVO TVPerú Norte: el noticiero de la macrorregión norte hoy 27 de setiembre del 2025.
TVPerú Sur EN VIVO Noticias desde el sur del Perú 27 de setiembre.
