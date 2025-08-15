GRABADO el 15-08-2025

La guerra entre Ucrania y Rusia

Andrés Gómez se refirió a los ataques cibernéticos en la guerra entre Rusia y Ucrania.



Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:

https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1



Síguenos en:

Web: https://www.latinanoticias.pe

WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w

TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias

Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe

Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe

Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe

Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

LA DISCUSIÓN QUE PODRÍA CAMBIARLO TODO: TRUMP Y PUTIN HABLAN DE UCRANIA.

Sucedió en la Avenida Perú de Trujillo y dejó tres personas heridas y más de veinte casas dañadas..

"2 de ellos son menores de edad": Intervienen a sospechosos de atentado con explosivo en Trujillo.

40 empresas de transporte protestan en Huacho: Denuncian plagio en plan de rutas de municipalidad.

Camión con balones de gas se despista y mata a dos personas en Collique, Comas..

SIMULACRO NACIONAL A 18 AÑOS DEL TERREMOTO EN PISCO.

TRAGEDIA EN PASAMAYITO: CONFIRMAN DOS MUERTES EN EL ACCIDENTE.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - VIERNES 15 DE AGOSTO DEL 2025.

Dina Boluarte llegó a Santa Rosa y este fue su mensaje: "Queremos continuar viviendo en paz".

DINA BOLUARTE: "NO CEDEREMOS NI UN CENTÍMETRO DE NUESTRO TERRITORIO" EN VIVO DESDE ISLA CHINERÍA.

ATENTADO EN TRUJILLO DEJA HERIDOS Y CASAS DESTRUIDAS.

Asesinado entre 15 personas frente a su pareja: Crimen en la Plaza San Martín.

Hasta 3 organizaciones criminales estarían detrás del atentado en Trujillo.

Augusto Townsend: "Las redes sociales tienen un efecto pernicioso".

La guerra entre Ucrania y Rusia.

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Latina Noticias

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.