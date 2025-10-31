GRABADO el 31-10-2025

San Juan de Lurigancho: cae cabecilla de Los Chuckys de la 52 con arma y explosivos

La Policía Nacional intervino a uno de los líderes de la banda criminal Los Chuckys de la 52, dedicada a la extorsión en la zona de Huáscar, San Juan de Lurigancho (SJL). La operación, ejecutada por el Grupo Especial contra la Criminalidad Organizada, permitió incautar armamento y explosivos en la vivienda del cabecilla identificado como Jair Josué Sarmiento, alias Zorrito.



Según el general PNP Manuel Lozada, director de la DIRNIC, durante la intervención se encontraron una pistola, un arma tipo uzi ocho municiones, un cartucho de dinamita y dos celulares. sus víctimas son moto taxistas empresas de transporte que circulan por esta zona de Huáscar y comerciantes pequeños, indico Lozada.



Alias Zorrito estaría implicado en la muerte de un hombre de 39 años en Huáscar y, según las investigaciones policiales, habría cobrado cupos a la línea 52 de Huáscar y a mototaxistas de la zona.



MENOR DETENIDO JUNTO A "ZORRITO"



La policía también detuvo a un menor de edad que se encontraba al lado de Zorrito y que estaría vinculado con la banda criminal. El general Lozada señaló que los criminales aprovechan a los menores para involucrarlos en la mafia para despistar a la policía.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Central de Panamericana Televisión el 31/10/2025



Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 31 DE OCTUBRE DEL 2025.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 31 DE OCTUBRE DEL 2025.

