El vocero de Trasporte Urbano (TU), Martín Ojeda, anunció un paro de transportistas por 24 horas para el próximo martes 4 de noviembre. Ello, luego de que se registrara el asesinato de un chofer de la empresa Liventur en la provincia constitucional del Callao.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día del Tondero en la Región Piura

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

