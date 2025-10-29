GRABADO el 29-10-2025

Río Nanay sufre por la minería ilegal: informan restricciones de acceso a ríos ROTATIVARPP ENTREV.

El río Nanay y la población de Iquitos continúan sufriendo los estragos de la minería ilegal. José Manuyama, presidente del Comité del Agua de la región, informó que actualmente el acceso al río ha sido restringido como medida de protesta. Además, denunció la inacción de las autoridades frente a esta grave problemática.

ROTATIVARPP
Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

Río Nanay sufre por la minería ilegal: informan restricciones de acceso a ríos ROTATIVARPP ENTREV.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook / rppnoticias
Instagram / rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok / rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO FABIÁN BUSTOS SE ARREPIENTE DE SU SALIDA DE UNIVERSITARIO 3ENCANCHA.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 29/10/2025 FCCRPP.

Selección peruana: ¿Nuevos rostros y regresos para los amistosos? SEGMENTO TocoYMeVoy.

EN VIVO VAMOS AL VAR VamosAlVar 29/10/2025.

EN VIVO PRUEBA DE FUEGO PDFRPP 29/10/2025.

ENVIVO LAS NOTICIAS 29/10/2025 NOTICIASRPP.

EN VIVOLAS COSAS COMO SON 29/10/2025 LASCOSASRPP.

ENVIVO CONEXIÓN 29/10/25 CONEXIONRPP.

EN VIVO ECONOMIA PARA TODOS 29/10/25 ECONOMIAXTODOS.

Huracán MELISSA impacta CUBA: fuertes lluvias, vientos y evacuaciones masivas RPPMUNDO.

Taxista se lanzó sobre su vehículo para evitar robo en Ate ROTATIVARPP DESPACHO.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 29/10/2025 ROTATIVARPP.

Río Nanay sufre por la minería ilegal: informan restricciones de acceso a ríos ROTATIVARPP ENTREV..

ENVIVO LA 'U' ES TRICAMPEÓN: ¿LLEGÓ LA HORA DE EMIGRAR? TOCOYMEVOY.

Rafael López Aliaga presenta su precandidatura presidencial para 2026 ROTATIVARPP DESPACHO.

Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVO FABIÁN BUSTOS SE ARREPIENTE DE SU SALIDA DE UNIVERSITARIO 3ENCANCHA

video

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 29/10/2025 FCCRPP

video

Selección peruana: ¿Nuevos rostros y regresos para los amistosos? SEGMENTO TocoYMeVoy

video

EN VIVO VAMOS AL VAR VamosAlVar 29/10/2025

video

EN VIVO PRUEBA DE FUEGO PDFRPP 29/10/2025

video

ENVIVO LAS NOTICIAS 29/10/2025 NOTICIASRPP

video

EN VIVOLAS COSAS COMO SON 29/10/2025 LASCOSASRPP

video

ENVIVO CONEXIÓN 29/10/25 CONEXIONRPP

video

EN VIVO ECONOMIA PARA TODOS 29/10/25 ECONOMIAXTODOS

video

Huracán MELISSA impacta CUBA: fuertes lluvias, vientos y evacuaciones masivas RPPMUNDO

video

Taxista se lanzó sobre su vehículo para evitar robo en Ate ROTATIVARPP DESPACHO

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 29/10/2025 ROTATIVARPP

video

Río Nanay sufre por la minería ilegal: informan restricciones de acceso a ríos ROTATIVARPP ENTREV.

video

ENVIVO LA 'U' ES TRICAMPEÓN: ¿LLEGÓ LA HORA DE EMIGRAR? TOCOYMEVOY

video

Rafael López Aliaga presenta su precandidatura presidencial para 2026 ROTATIVARPP DESPACHO

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día del Tondero en la Región Piura

Día del Tondero en la Región Piura

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 29 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo