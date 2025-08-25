GRABADO el 25-08-2025

Designación de Santiváñez genera críticas en el Congreso Primera Edición Noticias Perú

La reciente designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia ha generado reacciones críticas desde distintos sectores políticos. Exautoridades cuestionan su retorno al gabinete y sugieren que podría responder a intereses del Ejecutivo. Estas declaraciones reavivan el debate sobre la independencia y transparencia en la gestión pública.



LO ÚLTIMO en PrimeraEdición FedericoSalazar VerónicaLinares, Noticias Perú



25 de agosto de 2025.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

