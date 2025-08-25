EDICIÓN MEDIODÍA Ministro en contra del octavo retiro de la AFP shorts
El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, rechazó los proyectos que plantean un nuevo retiro de fondos de AFP y ONP, advirtiendo su impacto negativo en la seguridad social. También indicó que aún no hay fecha para el reglamento de la reforma previsional.
Desde América Noticias
25 de agosto de 2025.
