A partir del 27 de agosto se aplicará un cierre parcial de la avenida Ramiro Prialé en Chosica, como parte de las obras del nuevo bypass Las Torres. La restricción durará 45 días e incluye un plan de desvío para aliviar el tránsito entre Lima y distritos del este. Se recomienda a los conductores seguir las rutas alternas establecidas.
