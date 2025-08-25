Pamela Franco viajó a Ecuador para visitar a Christian Cueva América Espectáculos (HOY)
Pamela Franco viajó a Ecuador para visitar a Christian Cueva (HOY)
¡JUNTITOS!
Pamela Franco se reencontró con Christian Cueva en Ecuador. Además, la cantante compartió en redes sociales los momentos que vivió junto al futbolista.
Capítulos:
00:00 Pamela se reencontró con Cueva
00:30 Pamela comparte el momento en redes sociales
Acerca de América Espectáculos:
Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.
Conducido por Rebeca Escribens
Acerca de América Televisión:
América Televisión es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.
Desde América Noticias
Pamela Franco viajó a Ecuador para visitar a Christian Cueva América Espectáculos (HOY).
25 de agosto de 2025.
Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.
