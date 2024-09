El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, informó, mediante un oficio dirigido al presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, que el chofer del vehículo presidencial denominado como 'cofre', no acudirá a la sesión de dicho grupo de trabajo como medida de seguridad.



El titular el Ministerio del Interior sostiene que el suboficial PNP Félix Montalvo Guevara "ha sido destacado a Seguridad del Estado" y que se ve obligado a mantener la reserva sobre la información de las “actividades que atañen a la esfera privada e intimidad” de la mandataria Dina Boluarte.



“El mencionado suboficial PNP ha sido destacado a Seguridad del Estado para prestar servicios en el Despacho Presidencial desarrollando funciones relacionadas con el desplazamiento de la Sra. Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, encontrándose obligado, a mantener la reserva de la información con respecto a las actividades que atañen a la esfera privada e intimidad personal de la Sra. Presidenta, dado a que dicha información no puede ser divulgada por razones de seguridad personal debido a su alta investidura”, se lee en documento difundido por el periodista Carlos Villarreal.



El Ministerio del Interior ratificó esta información a través de un comunicado que publicaron en su cuenta oficial de X. 2



VLADIRMIR CERRÓN Y EL ‘COFRE’



El congresista Burgos había citado al suboficial Félix Montalvo Guevara para que se presente el siguiente 2 de octubre, a las 9:00 a.m. en la comisión que dirige para que brinde su versión sobre el uso del auto presidencial que habría sido usado para ayudar en la fuga del prófugo Vladimir Cerrón.

