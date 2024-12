Jack Julca, de 23 años, fue asesinado a balazos mientras se encontraba consumiendo cerveza con sus amigos en la vía pública en el distrito de Comas. El ataque ocurrió a plena luz del día, en el cruce de las avenidas Revolución y María Parado de Bellido, en pleno estado de emergencia. Julca recibió cuatro impactos de bala, lo que le causó la muerte instantánea. El cuerpo de la víctima quedó tendido en el lugar, mientras los sicarios, aparentemente a bordo de una moto, huyeron rápidamente.



Los familiares de la víctima llegaron a la escena del crimen, visiblemente consternados, y señalaron que los responsables del asesinato serían sicarios que se desplazaban en una motocicleta. Sin embargo, indicaron que la policía no les brindó mayores detalles sobre el caso. El tío de Jack Julca expresó que desconocían si su sobrino tenía algún tipo de conflicto con otras personas que pudiera haber motivado el crimen. "No sabemos si había rencillas o algún motivo detrás de esto", comentó, visiblemente afectado por la tragedia.



El crimen dejó a los vecinos del lugar aterrados, pues no sería la primera vez que ocurren episodios violentos en esta zona de Comas. Aunque los residentes evitaron dar detalles sobre lo sucedido, muchos pidieron mayor vigilancia y seguridad en la zona, alertando sobre la creciente inseguridad que se vive en el distrito. La policía, junto a peritos de criminalística, realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este asesinato.



INSEGURIDAD EN LAS CALLES



Este hecho ha vuelto a poner en evidencia la violencia que azota a ciertas zonas de Lima, donde los sicarios operan con impunidad, incluso en horas del día y en áreas con presencia de vecinos. Las autoridades continúan investigando el asesinato de Jack Julca, mientras que su familia clama por justicia.





Ingresa a http://ptv.pe/430176 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 14/12/2024



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Noticias adicionales en 24 Horas

Le pedían 10 soles diarios: Asesinan a transportista por negarse a pagar cupos

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 14 DE DICIEMBRE DEL 2024

Comas: de cuatro balazos asesinan a hombre frente a sus amigos

Se registra incendio en el jirón Raymondi en el Centro de Lima (2/2)

Encuesta Datum: presidenta Boluarte termina el 2024 con una desaprobación nacional del 95%

SJM: Asaltan con balazos a un motociclista en la puerta de su casa

Balean casa de empresario de Gamarra en SMP

Padres duermen desde ayer por una vacante para el Colegio Alfonso Ugarte

Se registra incendio en el jirón Raymondi en el Centro de Lima (1/2)

Intentan secuestrar y asesinar al hijo del cabecilla de ‘Los Pulpos’ en Trujillo

Miraflores: Caos por tránsito restringido en la bajada Armendáriz

Papá Noel captura a un ladrón de celulares: Era un menor de edad

Orquesta de Suu Rabanal: Realizan pollada por músico herido en ataque con granada

Queman su mototaxi por no pagar 5 soles de cupo en el Cercado de Lima

Eliminan cobros de comisión por transferencias bancarias: ¿Qué significa para los usuarios?

Además hoy día 16 de Diciembre en el calendario del Perú.

Más videos de 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.