GRABADO el 24-09-2025

Noticias de 24 de setiembre: 400 MILLONES DE EEUU PARA LUCHAR CONTRA VENEZUELA Y CUBA Noticiero

La administración de Donald Trump prepara un plan para reasignar 1.800 millones de dólares en ayuda exterior hacia iniciativas bajo el lema Estados Unidos Primero. De ese monto, 400 millones se centrarán en planes dirigidos contra los regímenes marxistas y antiamericanos de América Latina incluyendo Venezuela, Cuba y Nicaragua como parte de una estrategia de presión ideológica y geopolítica.



En medio de crecientes tensiones con Venezuela, la Marina de EE.UU. reveló que, entre el 17 y el 21 de septiembre, se realizaron ejercicios militares y lanzamientos de cuatro misiles balísticos intercontinentales desde aguas próximas a la costa este de Florida, cuyos destellos fueron observados desde Puerto Rico. Esta demostración de fuerza aumenta el riesgo de confrontación directa en la región.



Un tiroteo mortal sacudió una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, dejando al menos tres fallecidos dos migrantes detenidos y el atacante y un herido. Las autoridades descubrieron municiones con inscripciones ANTIICE, lo que sugiere un motivado político.



En un momento de tensión diplomática creciente, el presidente francés Emmanuel Macron desafió directamente a Donald Trump para que termine la guerra en Gaza si aspira a ganar el Premio Nobel de la Paz. Macron expresó que la responsabilidad moral de liderazgo exige acciones reales para detener la escalada del conflicto.



