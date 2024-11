Los icónicos leones de Fu, que dan la bienvenida a los visitantes en el Barrio Chino de Lima, representan desde tiempos antiguos protección y buena fortuna en la cultura china. Sin embargo, estos símbolos sagrados, que tradicionalmente protegen templos y palacios, ahora deben ser protegidos ellos mismos. Tras ser víctimas de vandalismo, los leones han sido cubiertos con una capa de vidrio y cuentan con vigilancia del serenazgo las 24 horas del día para evitar nuevos daños.



Francisco Choy, maestro del horóscopo chino y representante de la cultura china en Lima, explica que los leones de Fu simbolizan una poderosa protección y son un signo de prosperidad para quienes los rodean. "Para nosotros, estas estatuas son guardianes de los lugares celestiales y de nuestros barrios. Incluso, las esferas que llevan en el hocico representan la vida del universo," señaló Choy, destacando el valor cultural de estos leones que también se encuentran en pequeñas versiones en tiendas y hogares.



Esta medida de protección se tomó luego de que los leones sufrieran vandalización repetida a raíz de un reto en redes sociales, en el cual incluso se ofrecía una recompensa a quienes lograran robar las bolas de piedra que tienen en el hocico. Esta práctica irresponsable y dañina no solo afectó el valor estético de las estatuas, sino que también lastimó profundamente a la comunidad china, que considera estos actos como una falta de respeto a sus símbolos sagrados.



ESTATUAS DONADAS POR CHINA



Las estatuas de los leones de Fu fueron donadas por el gobierno chino para enriquecer el patrimonio del Barrio Chino de Lima. Sin embargo, fueron los propios comerciantes quienes, en un esfuerzo particular, financiaron la estructura de vidrio que hoy los protege. Este esfuerzo comunitario busca no solo salvaguardar a los leones, sino también recordar a todos los visitantes el respeto por el legado cultural y el valor de estos monumentos que simbolizan la unión y la buena fortuna.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 09/11/2024



