Perumín 37 concluye con un enfoque en sostenibilidad y desarrollo del sector minero RPPDESPACHO

La edición número 37 de Perumín, una de las convenciones mineras más importantes de Latinoamérica, cerró sus puertas con un llamado firme a la sostenibilidad, la inversión y la colaboración entre el sector público y privado. Durante la ceremonia de clausura, Darío Segarra, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, destacó la importancia de fomentar un marco regulatorio claro que promueva la competitividad y la formalidad dentro de la industria.



