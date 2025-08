GRABADO el 04-08-2025

José Baella: En momentos en que faltan chalecos y armas no se puede comprar vehículos de alta gama

El general José Baella criticó al Gobierno por priorizar la compra de vehículos de alta gama para altos mandos de la Policía Nacional, mientras que la institución enfrenta una preocupante escasez de implementos clave como chalecos antibalas y armas. En momentos en que faltan chalecos y armas no se pueden comprar vehículos de alta gama, expresó en entrevista con el programa 2025 en 24 Horas.



Baella se refirió al reciente caso del suboficial José Gabriel Munive, quien falleció tras ser baleado por delincuentes en La Victoria, y cuya familia reveló que el agente usaba un chaleco antibalas adquirido con sus propios medios. A raíz de este caso, el exjefe de la Dircote sostuvo que los efectivos policiales están siendo abandonados por el Estado, arriesgando sus vidas frente a bandas criminales.



Los policías hacen un esfuerzo enorme por combatir al crimen, pero muchas veces no cuentan con los recursos necesarios, subrayó Baella en conversación con Tatiana Alemán. En ese sentido, señaló la falta de tecnología, herramientas de inteligencia y presupuesto como graves deficiencias de la Policía Nacional del Perú que, indudablemente, frenan la lucha contra el crimen organizado.



LLAMADO AL MINISTRO



Finalmente, Baella exhortó al actual ministro del Interior, Carlos Malaver, a priorizar la atención de estas necesidades urgentes dentro de la institución policial. El Estado está abandonando a la Policía Nacional, advirtió, e insistió en que si no se fortalece la capacidad operativa de la Policía Nacional, será imposible reducir la ola de violencia que golpea diversas regiones del país.





