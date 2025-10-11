GRABADO el 11-10-2025

ATV Noticias Central: Programa del viernes 10 de octubre del 2025

Desde ATV Noticias

ATV Noticias Central: Programa del viernes 10 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - MIÉRCOLES 10 de OCTUBRE.

Ocurre Ahora: Programa del viernes 10 de octubre del 2025.

Artistas y transportistas víctimas de la criminalidad esperan acción del nuevo presidente.

Dina Boluarte se pronuncia tras la vacancia presidencial: No voy a dejar el país.

¡Abrupto final! Las últimas horas de Dina Boluarte como presidenta del Perú.

Municipalidad de Lima afirma que "un criminal armado intentó matar al alcalde".

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 10 de Octubre de 2025.

Uno de los detenidos en presunto atentado contra López Aliaga niega estar involucrado.

Carlos Gonzalez: "La población exige cambios y Jeri puede impulsarlos".

De 5 a 7 CAPTURAN A SUJETO QUE PLANEABA DISPARAR CONTRA ALCALDE DE LIMA - ATV.

Desesperada búsqueda de menor que desapareció en estación del Metro.

Luis Solari advierte crisis prolongada en el Perú tras caída del Gobierno.

Dina Boluarte podría ser investigada si el Congreso levanta su protección.

General Arriola confirma intervención por presunto atentado a alcalde de Lima.

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Niña

Día Internacional de la Niña

Creación del distrito de Rahuapampa (Huari)

Creación del distrito de Rahuapampa (Huari)

Fallecimiento del expresidente José de la Mar

Fallecimiento del expresidente José de la Mar

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Internacional del Árbitro de Fútbol

Día Internacional del Árbitro de Fútbol

sábado, 11 de octubre de 2025

¿Sabías?

