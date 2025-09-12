TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy viernes 12 de setiembre del 2025
Inicia tu día bien informado con lo último del acontecer nacional e internacional en TVPerúNoticias Edición Matinal, junto a María Fernanda Montenegro y Romy Huamani Heidinger.
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios.
Estar informados NosUne.
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
Desde TVPerú Noticias
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 12 de setiembre del 2025.
Atleta español rompe récord Guinness al correr 100 metros hacia atrás con tacones en 16.55 segundos.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias Mañana, viernes 12 de septiembre del 2025.
Avanza construcción del hospital Simón Bolívar en Cajamarca que atenderá a miles de ciudadanos.
Senamhi alerta: viento fuerte en la sierra, calor en el sur y lluvias en la selva.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy viernes 12 de setiembre del 2025.
Desde este lunes 15 cerrarán tramo de la av. Grau por obras de la vía Expresa Centro.
Recluso de Oklahoma cuelga de la ventana de una camioneta e intenta escapar durante traslado.
Gobierno presenta plan nacional 2025-2030 para fortalecer prevención y tratamientos contra el cáncer.
"Aliados por la seguridad": bloque hoy, viernes 12 de setiembre del 2025.
¿Pagaste por tu pasaporte y aún no tienes cita? ¡Resérvala hoy mismo! Conoce aquí cómo.
Tragedia en Ate: así fue el momento en que un bus chocó y se incrustó en una barrera metálica.
Policía abraza y consuela a taxista que perdió su herramienta de trabajo en la vía Expresa.
Impactante choque en Jicamarca: auto arrolla a mototaxi y 2 personas se salvan de morir.
Policía desarticuló más de 4400 bandas delictivas y 78 organizaciones criminales desde mayo.
