GRABADO el 12-09-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 12 de setiembre del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!

Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.

Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 12 de setiembre del 2025.

Atleta español rompe récord Guinness al correr 100 metros hacia atrás con tacones en 16.55 segundos.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias Mañana, viernes 12 de septiembre del 2025.

Avanza construcción del hospital Simón Bolívar en Cajamarca que atenderá a miles de ciudadanos.

Senamhi alerta: viento fuerte en la sierra, calor en el sur y lluvias en la selva.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy viernes 12 de setiembre del 2025.

Desde este lunes 15 cerrarán tramo de la av. Grau por obras de la vía Expresa Centro.

Recluso de Oklahoma cuelga de la ventana de una camioneta e intenta escapar durante traslado.

Gobierno presenta plan nacional 2025-2030 para fortalecer prevención y tratamientos contra el cáncer.

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, viernes 12 de setiembre del 2025.

¿Pagaste por tu pasaporte y aún no tienes cita? ¡Resérvala hoy mismo! Conoce aquí cómo.

Tragedia en Ate: así fue el momento en que un bus chocó y se incrustó en una barrera metálica.

Policía abraza y consuela a taxista que perdió su herramienta de trabajo en la vía Expresa.

Impactante choque en Jicamarca: auto arrolla a mototaxi y 2 personas se salvan de morir.

Policía desarticuló más de 4400 bandas delictivas y 78 organizaciones criminales desde mayo.

Además hoy día 13 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de los Primeros Auxilios

Día Mundial de los Primeros Auxilios

Fallecimiento del fotógrafo Martín Chambi

Fallecimiento del fotógrafo Martín Chambi

Día del Programador Informático

Día del Programador Informático

Nacimiento de Francisco de Paula González Vigil

Nacimiento de Francisco de Paula González Vigil

Semana de la Cocina Peruana

Semana de la Cocina Peruana

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

