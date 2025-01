La inseguridad sigue imparable en las calles del país, y es que todos los testimonios de los ciudadanos de a pie señalan que caminan inseguros y en palabras de ellos mismos, un celular vale más que la vida de un peruano y se sienten abandonados por el Estado.



Sobre esta situación, para el general en retiro Eduardo Pérez Rocha, ex Director General de la Policía Nacional, las cifras de homicidios de este año “son el anuncio de un 2025 sumido en la violencia”.



“Los 15 primeros días en enero hemos tenido 81 muertes, quiere decir que está más el 5% si fuera así y seguimos así a fin de año vamos a terminar mucho mayor porcentaje de muertes en lo referente a lo que ha pasado el año 2024”, señaló Pérez Rocha.



Sobre las acciones del Ejecutivo para hacer frente a la delincuencia indicó: “Para comenzar conocemos que nos están faltando 50,000 efectivos policiales para tener presencia en la calle, patrullaje por eso es que no se ve lo que antes se conocía como el policía de la esquina”.



“En este momento ¿cómo va a haber control territorial si la Fuerza Armada ya no apoya la policía porque no estamos en estado de emergencia, excepto Pataz, se están dando declaraciones que lamentablemente son engaños (…) es lamentable que se mantenga a una persona que no da buenos resultados, que no tiene capacidad y sobre todo se descubren las mentiras de este ministro del interior”, enfatizó el ex Director General de la PNP.



No cree en las medidas del Ejecutivo



Cabe señalar que, el Ministerio del Interior, por su parte, publicó un comunicado donde aseguran realizarán un plan de control territorial para frenar la delincuencia, lo que, para Pérez Rocha, es directamente una mentira más del ministro Santivañez.





Ingresa a http://ptv.pe/432959 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Domingo de Panamericana Televisión el 19/01/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Noticias adicionales en 24 Horas

Mujer fallece en playa artificial en Parque Metropolitano Huiracocha en SJL

Hermano de joven baleado en estación La Cultura pide justicia: "Su estado es crítico"

Policía que iba de civil frustra asalto en una combi en el Callao

24 horas Sabor y frescura en el Festival de Raspadillas en Ventanilla

24 horas Se salvan de milagro tras caída de un techo en Cajamarca

24 horas Sicarios asesinan a un hombre a balazos cerca a un mercado de Carabaylllo

Pérez Rocha critica accionar del ministro del Interior: “No tiene la capacidad”

24 horas Mujer queda con la pierna destrozada por explosión de granada en SJM

Fallece Víctor Yaipén, fundador y líder de la orquesta Candela

Pistoleros en manada desatan el terror en calles de SMP

Con música y fuegos artificiales: así celebró Lima sus 490 años de fundación

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 18 DE ENERO DEL 2025

Madre de Dios: rescatan vehículo tras quedar atrapado en caudaloso río

24 horas Entregan viviendas financiadas con reciclaje en Surco

Con guerra de globazos inician Carnaval de Cajamarca

Además hoy día 19 de Enero en el calendario del Perú.

Más videos de 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.